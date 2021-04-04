طرابلس تستقبل رحالتي السلام القادمين من الجنوب

بهتافات « حي على السلام » و« عاشت ليبيا عاش السلام » استقبلت طرابلس الرحالة يوسف الشريدي والرحالة الطفل الصغير الهادي مراد جلغم الذين كانا يرفعان الرايات البيضاء طوال رحلة تواصلت لمدة 37 يوما انطلاقا من أقصى الجنوب في اتجاه مدن الساحل الشمالي الغربي وصولا الى العاصمة التي استقبلتهم أمس الجمعة

ساهمت وزارة الداخلية في تنظيم الاستقبال بترتيب حركة المرور وفق ما يسمح للجملين الذين كان يمتطيهما الرحالتان بعبور الشوارع المكتظة بحركة السير ، والخيول التي يعتلي صهواتها فرسان قادمون من داخل البلاد ،وهو يرفعون بدورهم الرايات البيضاء تأكيد على مبدأ السلام واستبشارا بالتحولات المهمة التي تعرفها ليبيا منذ وقف إطلاق النار وإقرار خارطة الحل السياسي والأمني وتنصيب السلطات الجديدة التي تتجه لقيادة مرحلة المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم

وفي ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس ، ووسط تجمع شعبي كبير ، برك الجملان ونزل الرحالتان لتحية مستقبليهما من السكان المحليين المتعطشين للسلام والأمن والاستقرار ، ومن وفد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الذي كان يمثل حكومة الوحدة الوطنية ،

ويعتبر الطفل الهادي مراد جلغم المقرحي الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره أصغر رحالة في ليبيا والعالم ، حيث قطع الصحاري والأودية انطلاقا من مدينة الشويرف ( 420 كلم الى الجنوب من طرابلس ) عندما التحق بالرحالة يوسف الشريدي القادم من مدينة سبها عاصمة إقليم فزان والتي تقع على مسافة 770 كلم الى الجنوب من طرابلس ، ليترافقا ممتطيين جمليهما في اتجاه الشمال ، عابرين عددا من المدن التي استقبلتهما بحفاوة بالغة ، مثل بني وليد ومصراتة وزليتن والقربوللي قبل الوصول الى طرابلس التي غادراها السبت في اتجاه بقية المدن الساحلية الغربية ومنها الزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة وصولا الى معبر راس جدير الحدودي مع تونس لينعطفا بعد ذلك نحو مناطق باطن الجبل والجبل الغربي

وقال الرحالة الشريدي أن الهدف من رحلته هو الدعوة الى السلام والمحبة بين جميع الليبيين ، وأضاف أن رفع راية السلام البيضاء للتأكيد على أن ليبيا فوق الحسابات والتجاذبات ، مشيرا الى أنه وطوال رحلته ، لم يجد في المدن التي استقبلته الا التجاوب الكامل مع دعوته ، حيث أن كل الليبيين يؤمنون بوحدة بلادهم وينادون بالسلام والمصالحة والمحبة ويبدون مودة بالغة لأبناء وطنهم سواء في شرق البلاد أو في غربها أو في وسطها وجنوبها ، مردفا أنه لن ينسى زغاريد النساء وهتافات الرجال والشباب والأطفال المرحبة به وبرفيقه الرحالة الصغير الهادي مراد جلغم المقرحي الذي أكد بدوره أنه كان سعيدا بالرحلة ، وأن والدته دعت له وقالت له « ارفع رأسنا وسر على طريق السلام بإسم كل أطفال ليبيا »