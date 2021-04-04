تجمع الوسط النيابي: رئاسة مجلس النواب تخالف اللائحة الداخلية وتتجاوز صلاحياتها

ليبيا – بعث تجمع الوسط النيابي مذكرة احتجاج بشأن مخالفة اللائحة وتجاوز الصلاحيات، مع متابعة الكتلة بقلق ما يصدر بشكل متكرر عن رئيس المجلس.

المذكرة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، بينت أن المواقف والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس النواب باسم المجلس تثير القلق؛ لأنها تتم من دون المرور عبر القاعة، مبينة أن ما يصدر بتكليف لجان نيابية وتسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى وتصريحات وتوجيهات للحكومة باسم المجلس وغيرها هي خطوات فردية.

وأضافت المذكرة أن التجمع وبالتنسيق مع كتلة المسار الوطني يلفتون عناية رئيس المجلس لـ6 نقاط، أولها: إن حدود مهامه هي فقط وفقًا لما نصت عليه المادة الـ13 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب، ولا يحق له بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا فيما يخوله به المجلس.

النقطة الثانية بينت أن قرار رئيس مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 الذي شكل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة يمثل تعديًا على صلاحيات المجلس مجتمعًا، ويحتوى على مخالفات عديدة منها إقصاء كامل للمرأة رغم حقها القانوني بالحصول على 4 أعضاء، وتشكيلها بـ7 أعضاء بدلًا من 11 وفقًا للقانون 5 لسنة 2011.

وفي النقطة الثالثة تعد قرارات رئيس المجلس بتشكيل لجان إدارة المؤسسات التابعة للبرلمان مثل قرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن تكليف مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية وقرار تكليف مجلس إدارة لمجلس التخطيط الوطني وغيره من القرارات المشابهة تحت ذريعة مؤقت، باطلة وتمثل تعديًا صريحًا على صلاحيات المجلس.

وبالانتقال للنقطة الرابعة تمثل قرارات رئيس المجلس المتكررة لتشكيل اللجان النيابية المختلفة من دون موافقة القاعة مثل قرارات لجان التمثيل بمؤسسات الدولة، وآخرها لجنة المناصب السيادية المشكلة بالقرار رقم 14 لسنة 2021، قرارات باطلة قانونًا؛ لكونها لم تصدر عن القاعة.

وأضافت النقطة الرابعة: إن هذه القرارات غير مبررة ومتعارضة مع عمل لجان أخرى سبقتها، مثل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرًا، ولجنة حوار بو زنيقة وغيره. فيما بينت خامس النقاط أن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات داخلية وخارجية من دون المرور بالقاعة لا أثر شرعيًا له، ولن يعتد المجلس به.

وجاء في النقطة الأخيرة: إن الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة، وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية. فيما لفت المذكرة في الختام عناية رئاسة المجلس لمثل هذه التجاوزات.

وبينت المذكرة العزم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عبر القضاء لوقف مثل هذه القرارات ما لم يصحح الوضع ويعود القرار للقاعة وعدم السماح مجددًا باستغلال المجلس لتحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل، مع عقد العزم بعد توحيد المجلس على تصحيح مسار عمل الأخير.

وبحسب الخاتمة يأتي هذا السعي لاستكمال المجلس لاستحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية