توجه ليبي لترسيخ العدالة الانتقالية كأساس للمصالحة

قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم، إن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولوياتها للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة ، بالتزامن مع جدل واسع تعرفه البلاد حول أهمية العدالة الانتقالية كمنطلق نحو المصالحة الوطنية ، والعمل على تكريسها وفق مسار برلين الحقوقي الذي تترأسه حاليًا هولندا وسويسرا،

وفي هذا السياق ، أكد عضو مجلس النواب بطرابلس أبو بكر سعيد أن المصالحة الوطنية تأتي بعد العدالة الانتقالية ، وقال إنه “لا يُمكن تحقيق مصالحة وطنية شاملة، إلا بعد تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف وجبر ضرر أهالي المغدورين وضحايا المقابر الجماعية والاغتيالات وتقديم الاعتذار لهم، وإطلاق كل من سُجن ظلما بالمخالفة للقانون وعودة النازحين والمهجرين لأهاليهم”، مضيفا أن “أي جسم جديد يعنى بالمصالحة لن يُكتب له النجاح إلا إذا كان عنوانه الأساسي تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر”.

الى ذلك، نظمت وزارة العدل مائدة مستديرة تحت عنوان « نظرة عامة على التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية » تمت خلالها مناقشة التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وما يعيق تطبيقها وسبل تذليل المعوقات ومعالجتها بمشاركة مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية والأكاديميين بالجامعات الليبية

وأفرز النقاش جملة من التوصيات سيتم طرحها في المؤتمر المقرر عقده في تونس في الأيام المقبلة لمناقشة القضية نفسها

وخرج المشاركون في ورشة العمل حول «التعويضات ودورها في جبر الضرر ودعم العدالة الانتقالية وإرساء السلام» والتي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بمركز القانون الدولي الإنساني ، بالشراكة مع الرابطة الأمريكية للقانونيين ،واللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين، بمجموعة توصيات ستحال عن طريق المركز للجهات المعنية بالتنفيذ ، ومن أبرزها ضرورة تفعيل صندوق جبر الضرر المؤسس بقرار من المجلس الرئاسي في العام2017 ، والدعوة الى ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل لجان حصر الاضرار التي خلفتها الحروب من تاريخ (2011 -2020 )،و تحقيق التدابير اللازمة و آليات جبر الضرر وفق المقترح المقدم من اللجنة العليا للنازحين والمهجرين، والذي يصنف الأضرار ويقسمها إلى ثلاثة مستويات محددة ،و دعم صندوق جبر الضرر مالياً، وذلك عبر تخصيص مبالغ مالية له من ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما أوصى المشاركون بأن تتولى اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بالتعاون مع مركز القانون الدولي الإنساني وضع مشروع قانون يتعلق بجبر الضرر يضمن المحافظة على سيادة صندوق جبر الضرر واعتباره من الصناديق السيادية للدولة، على أن يتم تقديم مشروع القانون للجهات الحكومية المختصة لعرضه على السلطة التشريعية لإقراره.