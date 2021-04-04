حويلي: قانونية ملتقى الحوار تجتمع في تونس لبحث إطار دستوري للانتخابات

ليبيا – كشف عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي تلقيَهم دعوة للسفر يوم الثلاثاء القادم إلى تونس.

وأشار حويلي في تصريحات لقناة ليبيا لكل الأحرار تابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه تأتي لوضع الإطار النهائي للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، والذي سيعرض على الملتقى، مبينًا أن المباحثات متواصلة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف حويلي أن ملتقى الحوار السياسي سيناقش سبعةَ مقترحات متعلقة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة التي وضعت في قالب مقترح واحد، مبينًا أن القادم يتضمن صياغتها صياغة نهائية إلى جانب مقترح للعودة للدستور الملكي الذي سيعرض وحده.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية