مركز الاستشعار عن بعد يعلن عن موعد بدء شهر رمضان

أكد بيان صادر عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابع لوزارة التعلمي العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية أنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر رمضان للعام الجاري، فسيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكياً لشهر رمضان يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، على تمام الرابعة و31 دقيقة فجراً بتوقيت ليبيا المحلي.

وأوضح البيان الصادر اليوم الأحد، أن البداية الفلكية لهذا الشهر «واحدة في كافة دول العالم بحسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقف الجغرافي، وعليه، فإن هلال شهر رمضان للعام 1441 هجري، سيكون فوق الأفق يوم الإثنين الموافق 12 أبريل ويمكن رؤيته بجميع المدن الليبية ودول العالم».

وأوضح التقرير العلمي أنه بالنسبة لظروف رؤية هلال الشهر، «فسيكون زمن وزوايا اتجاه غروب كل من الشمس والقمر وزمن المكث والعمر وقوس الرؤية وقوس النور والارتفاع عن الأفق للقمر عند غروب الشمس يوم الإثنين 12 أبريل في بعض المدن الليبة وبعض دول العالم، التي تشترك مع ليبيا في جزء من الليل كل حسب توقيتها المحلي».

وتابع، مؤكداً: «أما البداية الفلكية فهي في 4:41 فجرا بتوقيبت ليببا المحلي، وهي واحدة في جميع دول العالم حسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي».

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