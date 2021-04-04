الإضرابات تتواصل.. عمال المناولة بمطار مصراتة يوقفون العمل بسبب الرواتب

أكد حسن التايب، رئيس نقابة مصراتة للمناولة، دخول موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية، اليوم الأحد، في إضراب عن العمل للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 28 شهرا.

وقال التايب في تصريحات صحفية: “موظفو الشركة في المنطقة الشرقية تحصلوا على رواتبهم لعدة أشهر أما المنطقة الغربية والجنوبية فلم يتحصلوا على أية قيمة مالية”.

وأضاف “قبل عام 2014 كان الموظفون يتقاضون مرتباتهم من الإيرادات التي توفرها الشركات الأجنبية والتي بخروجها أصبحت إيرادات شركتي الليبية والإفريقية لا تغطي المصروفات”.

وتابع “المناولة والخدمات الأرضية لديها ديون تقدر بـ6 ملايين دينار لدى شركة الخطوط الأفريقية و16 مليون دينار لدى شركة الخطوط الليبية، وهي مبالغ لا تغطي رواتبهم البالغة 3.5 ملايين دينار شهريا لـ2100 موظف موزعين على 14 مطارا داخل ليبيا”.

واستطرد “في عام 2017 ضُمت الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية لوزارة المواصلات حتى عام 2019، إذ صدر قرار إيقاف من وزير المالية السابق فرج بومطاري، حيث إنه منذ 2020 لم يتقاضوا أية مرتبات حتى الآن”.

يشار إلى أن موظفي شركة المناولة الأرضية في المنطقة الجنوبية، دخل هم أيضا، اليوم الأحد، في إضراب عام عن العمل، ما اضطر شركات الطيران إلى إلغاء جميع الرحلات المقرر اتجاهها إلى مطار سبها.

وقال نقيب المناولة الأرضية في المنطقة الجنوبية عبدالرحيم حسين التمامي: “إن جميع الرحلات إلى مطار سبها ألغيت، اليوم، نتيجة دخول موظفي شركة المناولة في إضراب عام عن العمل”.

وأوضح «التمامي»، أنه تم إلغاء رحلة الأفريقية القادمة من طرابلس، منوها أن سبب الإضراب هو عدم حصول موظفي شركة المناولة الأرضية على مرتباتهم منذ 30 شهرًا.

وأوضح نقيب المناولة الأرضية في المنطقة الجنوبية أن الجهات ذات الاختصاص لم تفِ بالوعود التي قطعتها لهم عدة مرات.