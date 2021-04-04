وزارة الاقتصاد تُعزز التعاون المشترك مع الشركات الصينية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة عدد من الشركات الصينية الحكومية والخاصة، سُبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، الاطلاع على نشاط الشركات الصينية في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحية، إضافة لبحث عدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها بالدول العربية والأفريقية.

من جهته أكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق بالدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية لديها القوانين والتشريعات التي توفر الأمان والحماية للمستثمرين وستعمل على توفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المستهدفة بكافة المناطق بالدولة وفي الوقت المحدد.

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