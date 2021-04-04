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المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

04 April, 2021

استنفرت حقيبة تركها زبون بأحد مقاهي مدينة مراكش المغربية، مصالح الأمن بالمدينة، وكان نادل قد أبلغ عن وجود حقيبة مشبوه.

بلاغ النادل، حول منطقة جامع الفنا السياحية بالمدينة الى حالة استنفار قصوى، حيث حلت المصالح الأمنية بعين المكان، تبين بعد التحري و الفحص الحقيبة أنها تحتوي على عدد من الوثائق تخص الاسلحة، صور المختلفة لبعض لأسلحة، وصور للرئيس الأمريكي، جون بايدن.

وضع الحقيبة ومحتوياتها، دفعت المصالح الأمنية المغربية الى فتح التحقيقات و التحريات للوصول إلى صاحبها ، خاصة وأن الصور و الوثائق التي وجدت فيها، قد أثارت العديد من الشكوك، حول صاحب الحقيبة والغاية من احتوائها على تلك الصور.