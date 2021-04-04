إضراب موظفي المناولة يلغي جميع الرحلات المتوجهة إلى مطار سبها

دخل موظفو شركة المناولة الأرضية فى المنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، في إضراب عام عن العمل، ما اضطر شركات الطيران إلى إلغاء جميع الرحلات المقرر اتجاهها إلى مطار سبها.

وقال نقيب المناولة الأرضية فى المنطقة الجنوبية عبدالرحيم حسين التمامي، إن جميع الرحلات إلى مطار سبها ألغيت، اليوم، نتيجة دخول موظفي شركة المناولة في إضراب عام عن العمل.

وأوضح «التمامي»، أنه تم إلغاء رحلة الأفريقية القادمة من طرابلس، منوها أن سبب الإضراب هو عدم حصول موظفي شركة المناولة الأرضية على مرتباتهم منذ 30 شهرًا.

وأوضح نقيب المناولة الأرضية فى المنطقة الجنوبية أن الجهات ذات الاختصاص لم تفِ بالوعود التي قطعتها لهم عدة مرات.