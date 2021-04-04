عثمان تتسلم ديوان هيئة الثقافة في مدينة بنغازي

ليبيا – تسلمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان مهام الهيئة العامة للثقافة في مدينة بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة السابقة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، قدم رئيس الهيئة السابق محمود مجبر التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على منحه ثقة نواب الشعب، معربًا عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للحكومة.

وأضاف: إن التطلعات معقودة على حكومة الوحدة الوطنية لإكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة، فيما ثمن عمل جميع الموظفين في ديوان الهيئة على كل المجهودات المبذولة من أجل الرفع من الشأن الثقافي.

بدورها أعربت عثمان عن شكرها لأمجبر للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي، مؤكدة أن المهمة تتطلب تضافر جهود الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية