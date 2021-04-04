1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا و53 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، إضافة إلى 53 حالة وفاة.

وأشار المركز إلى تسجيل 950 حالة شفاء جديدة، منبهاً بان الإصابات الجديدة جرى تسجيلها من بين 6331 عينة وصلت إلى المختبراىت المختلفة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

وبذلك، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس من العام 2020 إلى 162 ألف و294 حالة، مازال 10 آلاف و319 منها نشطة، بينما توفي 2737 حالة، وتعافى 149 ألف و238 حالة.

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