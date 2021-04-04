توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة: منخفض سطحي يتسبب باجواء متقلبة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 4 ابريل 2021.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الطقس يكون متقلباً من حيث ارتفاع الحرارة واعتدالها ونشاط للرياح من منطقة لأخرى وذلك بسبب منخفض سطحي مؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح جنوبية غربية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س خاصة على مناطق الوسط والشرق تسبب في إثارة الاتربة والغبار وتدني الرؤية الافقية احياناً.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ، وتكون جنوبية غربية نهار هذا اليوم على المنطقة من مصراتة إلى سرت والدواخل وتكون نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار احيانا.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ على المناطق من زوارة إلى زليتن وتكون ما بين (30- 36) مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض من مساء اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل إلى (60) كم/س على اغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية احيانا ، تتحول تدريجيا من ظهر يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا مما تسبب في إثارة للأتربة والرمال ، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-31) مْ.

غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:28)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49)

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي