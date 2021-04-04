ليبيا تعلن عن دعمها للأردن أمام «محاولة الانقلاب الفاشلة»

أكدت وزارة الخارجية، تضامن ليبيا ودعمها التام للمملكة الأردنية، أمام محاولة محاولة الانقلاب الفاشلة التي تم تسريب بعض تفاصيلها أمس.

ونشرت وزارة الخارجية بيانا مقتضبا اليوم، قالت فيه إن «ليبيا تعلن دعمها وتضامنها مع المملكة الأردنية إثر محاولة الانقلاب الفاشلة».

وأضاف البيان «تؤكد دولة ليبيا دعمها وتضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً، وترفض وتدين بشدة أية محاولة للمساس بأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق».

الجيش الأردني ينفي اعتقال الأمير حمزة.. ويؤكد: طلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف أمن البلاد

وأمس السبت، قال مصدر أمني أردني، السبت، إنه جرى توقيف الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

وأفادت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية نقلًا عن مسؤول استخباراتي «رفيع» في الشرق الأوسط، أن الأمير حمزة بن الحسين وُضع قيد الإقامة في منزله بعمان، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في «مؤامرة مزعومة» لإطاحة الملك عبدالله الثاني.

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