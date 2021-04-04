بلدية سرت تدعو المواطنين لعدم دفع رسوم إضافية عند تعبئة الوقود

دعت بلدية سرت سائقي المركبات الألية لعدم دفع أي رسوم أضافية لمحطات الوقود بالبلدية عند القيام بتعبئة سيارتهم بالوقود.

وأهابت بلدية سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” بأصحاب محطات الوقود بعدم فرض أي رسوم مالية على تعبئة الوقود للمواطنين مؤكدة عدم قيامها بفرض أي رسوم أضافية على أصحاب المركبات الألية عن دخولهم أي محطة وقود باستثناء قيمة البنزين فقط

ونفت بلدية سرت ما تردد من أنباء بشأن فرض بلدية سرت رسوم تقدر بدينارين وثلاثة دنانير مؤكدة أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة وأنه على جميع محطات الوقود بسرت وضواحيها عدم فرض أي رسوم أضافية مالية نهائيا وأن بلدية سرت غير ملزمة بذلك وستتابع مع شركات الخدمات النفطية العاملة بسرت ملف الرسوم الذي فرض سابقا .