مركز الاستشعار عن بعد: رمضان يوم الإثنين القادم

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، اليوم الأحد، أن دخول شهر رمضان سيكون يوم الإثنين القادم الموافق 12 أبريل الجاري.

وقال المركز في بيان، إنه بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر رمضان للعام الجاري، فسيكون زمن الاقتران (المحاق) فلكيًّا لشهر رمضان يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، على تمام الرابعة و31 دقيقة فجرًا بتوقيت ليبيا المحلي.

وأوضح البيان، أن البداية الفلكية لهذا الشهر واحدة في كل دول العالم بحسب التوقيت العالمي وتحدث في أي لحظة من اليوم، ولا تعتمد على الموقف الجغرافي، وعليه، فإن هلال شهر رمضان للعام 1441 هجري، سيكون فوق الأفق يوم الإثنين الموافق 12 أبريل، ويمكن رؤيته بجميع المدن الليبية ودول العالم.

وأوضح التقرير العلمي أنه بالنسبة لظروف رؤية هلال الشهر، فسيكون زمن وزوايا اتجاه غروب كل من الشمس والقمر وزمن المكث والعمر وقوس الرؤية وقوس النور والارتفاع عن الأفق للقمر عند غروب الشمس يوم الإثنين 12 أبريل في بعض المدن الليبية وبعض دول العالم، التي تشترك مع ليبيا في جزء من الليل كل حسب توقيتها المحلى.

وأكد المركز أن البداية الفلكية فهي في 4:41 فجرًا بتوقيت ليبيا المحلي، وهي واحدة في جميع دول العالم حسب التوقيت العالمي، وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.