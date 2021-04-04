أعلى حصيلة للوفيات والاصابات | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 4 ابريل 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 03 أبريل 2021 م وفقا للبيان رقم (370) .
وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6331) عينة موزعة على المختبرات التالية :
- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1381) عينة
- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (55) عينة
- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2835) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (553) عينة
- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (165) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة
- المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (134) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (22) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (88) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (8) عينات
- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (122) عينة
- مختبر مركز سبها الطبي عدد (36) عينة
- مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة
- المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (88) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (43) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات
- مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (247) عينة
- مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (5) عينات
- مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (15) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات
- مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (21) عينة
وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
عدد ( 5125 ) عينة سالبة
ـــ عدد (1206) عينة موجبة ( 971 جديدة + 235 مخالطة )
ـــ نسبة الحالات الموجبة (19%)
وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
- طرابلس
عدد 580 حالة جديدة
عدد 91 حالة مخالطة
- بنغازي
عدد 18 حالة جديدة
- مصراته
عدد 66 حالة مخالطة
- العجيلات
عدد 5 حالة جديدة
- الجفارة
عدد 4 حالة جديدة
- صرمان
عدد 5 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
- زليتن
عدد 38 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
- الرحيبات
عدد 2 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- السواني بن ادم
عدد 7 حالة جديدة
- الخمس
عدد 7 حالة جديدة
- اسبيعة
عدد 3 حالة جديدة
- ككلة
عدد 1 حالة جديدة
- بني وليد
عدد 24 حالة جديدة
- قصر الأخيار
عدد 11 حالة جديدة
- جادو
عدد 7 حالة جديدة
عدد 13 حالة مخالطة
- الزاوية الغرب
عدد 17 حالة جديدة
- السائح
عدد 6 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
- الزاوية المركز
عدد 16 حالة جديدة
عدد 8 حالة مخالطة
- صبراته
عدد 1 حالة جديدة
- زواره
عدد 1 حالة جديدة
- سبها
عدد 17 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- أوباري
عدد 1 حالة جديدة
- تراغن
عدد 1 حالة جديدة
- الشاطئ
عدد 27 حالة جديدة
- نالوت
عدد 4 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- طبرق
عدد 13 حالة جديدة
- غريان
عدد 22 حالة جديدة
- درج
عدد 5 حالة جديدة
عدد 7 حالة مخالطة
- درنة
عدد 8 حالة جديدة
- القبة
عدد 7 حالة جديدة
- الحوامد
عدد 1 حالة جديدة
- خليج السدرة
عدد 3 حالة جديدة
- القلعة
عدد 3 حالة جديدة
- القره بوللي
عدد 4 حالة جديدة
- ترهونه
عدد 5 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
- الرجبان
عدد 4 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- تازربو
عدد 2 حالة مخالطة
- قصر بن غشير
عدد 13 حالة جديدة
- جنزور
عدد 36 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- الحرابة
عدد 2 حالة جديدة
- سرت
عدد 17 حالة جديدة
عدد 9 حالة مخالطة
- المنشية الجميل
عدد 4 حالة جديدة
- العربان
عدد 4 حالة جديدة
- سوق الخميس امسيحيل
عدد 7 حالة جديدة
- وازن
عدد 5 حالة جديدة
- الزنتان
عدد 22 حالة مخالطة
- العامرية
عدد 1 حالة جديدة
- غدامس
عدد 3 حالة جديدة
- الرياينة
عدد 1 حالة جديدة
تفاصيــــل الـــــ ( 950 ) حالة شفاء حسب المدن
- عدد 490 حالة في طرابلس
- عدد 7 حالات في سبها
- عدد 5 حالات في درنة
- عدد 2 حالة في مسلاته
- عدد 28 حالة في قصر بن غشير
- عدد 13 حالة في الزاوية الجنوب
- عدد 2 حالة في الكفرة
- عدد 19 حالة في غدامس
- عدد 21 حالة في الزنتان
- عدد 57 حالة في ترهونة
- عدد 8 حالات في صرمان
- عدد 45 حالة في العجيلات
- عدد 3 حالات في وازن
- عدد 5 حالات في درج
- عدد 26 حالة في الزاوية المركز
- عدد 35 حالة في نالوت
- عدد 15 حالة في زواره
- عدد 42 حالة في مصراته
- عدد 35 حالة في سرت
- عدد 5 حالات في صبراته
- عدد 81 حالة في الزاوية الغرب
- عدد 6 حالات في القلعة
تفاصيــــــل الــــ ( 53 ) حالة الوفاة
- عدد 28 حالة في طرابلس
- عدد 1 حالة في القره بوللي
- عدد 4 حالات في سبها
- عدد 3 حالات في درنة
- عدد 1 حالة في قصر بن غشير
- عدد 1 حالة في الزنتان
- عدد 2 حالة في العجيلات
- عدد 1 حالة في سواني بن ادم
- عدد 1 حالة في جنزور
- عدد 1 حالة في جادو
- عدد 1 حالة في الجميل
- عدد 1 حالة في العزيزية
- عدد 1 حالة في صرمان
- عدد 2 حالة في اسبيعة
- عدد 1 حالة في تراغن
- عدد 1 حالة في زواره
- عدد 1 حالة في بني وليد
- عدد 2 حالة في الزاوية الغرب
الإحصاءات العامة
- إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 162294
- الحالات النشطة : 10319
- المتعافين : 149238
- الٍوفيات : 2737
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