نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاحد (04/04/2021)…

وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري

وحذر المركز في نشرته من ريح قبلي إلى شلوق نشط إلى قوي على ساحل الممتد من بنغازي إلى شحات سرعته ما بين (25 – 30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره إلى مصراتة من مساء اليوم إلى صباح الغد.

•الريح بحري إلى براني ويكون قبلي إلى باش نهار اليوم على باقي الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•صافية إلى ظهور بعض السحب .

•الريح قبلي إلى شلوق سـرعتــه ما بين (10– 20 ) عقدة بينما تكون ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.00) متر ويصل إلى (2.50) متر صباح الغد على ساحل شحات.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (1618-) مْ.

•الرؤيـة متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل بنغازي شحات بسبب إثارة الأتربة.

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