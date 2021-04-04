تحذير من الرياح على الساحل من بنغازي إلى شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل من بنغازي إلى شحات، وتصل سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

وأوضح المركز أن بداية التحذير من التاسعة صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي وحتى الثانية عشر غدا الإثنين بالتوقيت العالمي أيضا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره إلى مصراتة من مساء اليوم إلى صباح الغد.

-الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية نهار اليوم على باقي الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وسرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

– يترواح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 مترا، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر فتتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .

– الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتكون ما بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 متر ويصل إلى 2.50 متر صباح الغد على ساحل شحات.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تترواح بين 16 و18 درجة، والرؤيـة متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل بنغازي شحات بسبب إثارة الأتربة.

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