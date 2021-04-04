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المغرب/ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 April, 2021

اوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة جنوب المغرب ،مساء امس السبت 3 أبريل الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 43 سنة، لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

و جرى تنفيذ عملية توقيف المشتبه فيهم خلال بأحد أحياء مدينة الداخلة، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم يأوون بداخل منزل بنفس الحي خمسة مرشحين للهجرة غير المشروعة من بينهم مواطنان يمنيان ومهاجر ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لبلاغ للمديرية العامة للامن الوطني.

أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المنزل المذكور عن حجز جهاز إلكتروني لتحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.