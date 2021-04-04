مطار معيتقية: توقف خدمات شركتي الليبية والإفريقية بالمطارات

أعلن مطار معيتيقة توقف الخدمات لشركتي الليبية والإفريقية في كافة المطارات نتيجة اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار معيتيقة.

وبين مطار معيتيقة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الارضية بمطار معيتيقة يواصلون اعتصامهم للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة لمدة 27 شهر وقد توقفت الخدمات لشركتي الليبية والإفريقية في كافة المطارات الليبية.

وأكد مطار معيتيقة أن وزير المواصلات حضر للمعتصمين وفي انتظار النتائج مبينة أنهم ينتظرون أي مستجدات ترد في حينها.