البعثة الأممية تشيد بـ«نجاح» انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«نجاح انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة» في طرابلس، مشيدة بدور اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إتمام الاقتراع الذي جرى أمس السبت.

وقالت البعثة في بيان اليوم الأحد إن اللجنة اتخذت جميع إجراءات الأمن والسلامة، خاصة ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مهنئة مواطني سوق الجمعة على إتمام هذه الانتخابات.

ونقلت البعثة عن المبعوث الأممي يان كوبيش قوله، إن «عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم».

وأضاف: «تمثل انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم، ويشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا