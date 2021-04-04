وزارة الاقتصاد تدرس خطط تفعيل المنطقة الحرة المريسة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وكيل الوزارة وإدارة المنطقة الحرة المريسة، خطة الإدارة في تفعيل المنطقة وسُبل تطويرها.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة عدد من مدراء الإدارات بالوزارة، حيثُ قام الحضور بعرض توضيحي للمنطقة الحرة المريسة ببنغازي يتضمن مخطط تفصلي للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية والمحطات التشغيلية والميناء التابع للمنطقة الحرة وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

وشدد الحويج على ضرورة البدء فوراً بتفعيل المنطقة بالشراكة مع المستثمر المحلي وجلب المستثمر الأجنبي لخلق المنافسة ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة بهدف استقطاب فئة الشباب، مشيراً إلى أن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها ويجب استغلال هذه الثروة في دعم الإنتاج المحلي ورفع قيمة الصادرات غير النفطية… بحسب بيان الوزارة.

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