«المجلس الرئاسي»: ليبيا تعلن تضامنها ودعمها التام للأردن

أعرب المجلس الرئاسي، اليوم الأحد عن تضامن ليبيا ودعمها التام ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في بيان صادر عنه: “نؤكد على الروابط القوية والراسخة بين البلدين، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها”.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، قد أكد أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثانى، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره فى إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون، وفقا لوكالة الانباء الأردنية «بترا».

وقال اللواء الحنيطى: “إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مؤكدا ألا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.