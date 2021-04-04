الارصاد: طقس متقلب وأمطار بهذه المناطق.. وهذا موعد استقرار الاجواء في ليبيا

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي أن يكون طقس ليبيا متقلباً من حيث ارتفاع الحرارة واعتدالها ونشاط للرياح من منطقة لأخرى وذلك بسبب منخفض سطحي مؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح جنوبية غربية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س خاصة على مناطق الوسط والشرق تسبب في إثارة الاتربة والغبار وتدني الرؤية الافقية احياناً.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن مركز الارصاد فإن الحرارة على اغلب المناطق مرتفعة وحيث تتراوح ما بين 30-36مْ، بينما تكون معتدلة على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى زليتن وتجسل ما بين 20-26مْ نتيجة تأثير الرياح الشمالية على هذه المناطق.

ووفقا للنشرة تتحول الرياح من مساء اليوم إلى شمالية غربية على اغلب مناطق شمال غرب ليبيا.

ووفقا للنشرة تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق متفرقة من شمال غرب ليبيا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

ومن المتوقع ان تشهد اغلب مناطق ليبيا يوم الثلاثاء استقرار الاجواء نتيجة تأثير مرتفع جوي حيث تتحول الرياح إلى شمالية معتدلة السرعة على اغلب المناطق مع اعتدال ملحوظ في الحرارة.

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