مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 1206 إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1206) إصابة بفيروس كورونا بينها (971) حالة جديدة، (235 ) حالة مخالطة نسبة الحالات الموجبة (19%). وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (6331) عينة بينها عدد ( 5125 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1. المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1381) عينة

2. مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (55) عينة

3. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2835) عينة

4. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (553) عينة

5. مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (165) عينة

6. مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة

7. المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (134) عينة

8. مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (22) عينة

9. مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (88) عينة

10. مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (8) عينات

11. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (122) عينة

12. مختبر مركز سبها الطبي عدد (36) عينة

13. مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة

14. المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (88) عينة

15. مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (43) عينة

16. مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (7) عينات

17. مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (247) عينة

18. مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (5) عينات

19. مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (15) عينة

20. مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات

21. مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (21) عينة

وأوضاف المركز الكني لمكافحة الأمرض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 580 حالة جديدة

عدد 91 حالة مخالطة

2. بنغازي

عدد 18 حالة جديدة

3. مصراته

عدد 66 حالة مخالطة

4. العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

5. الجفارة

عدد 4 حالة جديدة

6. صرمان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

7. زليتن

عدد 38 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

8. الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9. السواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة

10. الخمس

عدد 7 حالة جديدة

11. اسبيعة

عدد 3 حالة جديدة

12. ككلة

عدد 1 حالة جديدة

13. بني وليد

عدد 24 حالة جديدة

14. قصر الأخيار

عدد 11 حالة جديدة

15. جادو

عدد 7 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

16. الزاوية الغرب

عدد 17 حالة جديدة

17. السائح

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18. الزاوية المركز

عدد 16 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

19. صبراته

عدد 1 حالة جديدة

20. زواره

عدد 1 حالة جديدة

21. سبها

عدد 17 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

22. أوباري

عدد 1 حالة جديدة

23. تراغن

عدد 1 حالة جديدة

24. الشاطئ

عدد 27 حالة جديدة

25. نالوت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26. طبرق

عدد 13 حالة جديدة

27. غريان

عدد 22 حالة جديدة

28. درج

عدد 5 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

29. درنة

عدد 8 حالة جديدة

30. القبة

عدد 7 حالة جديدة

31. الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

32. خليج السدرة

عدد 3 حالة جديدة

33. القلعة

عدد 3 حالة جديدة

34. القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

35. ترهونه

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

36. الرجبان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37. تازربو

عدد 2 حالة مخالطة

38. قصر بن غشير

عدد 13 حالة جديدة

39. جنزور

عدد 36 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

40. الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

41. سرت

عدد 17 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

42. المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

43. العربان

عدد 4 حالة جديدة

44. سوق الخميس امسيحيل

عدد 7 حالة جديدة

45. وازن

عدد 5 حالة جديدة

46. الزنتان

عدد 22 حالة مخالطة

47. العامرية

عدد 1 حالة جديدة

48. غدامس

عدد 3 حالة جديدة

49. الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 950 ) حالة شفاء حسب المدن:

1. عدد 490 حالة في طرابلس

2. عدد 7 حالات في سبها

3. عدد 5 حالات في درنة

4. عدد 2 حالة في مسلاته

5. عدد 28 حالة في قصر بن غشير

6. عدد 13 حالة في الزاوية الجنوب

7. عدد 2 حالة في الكفرة

8. عدد 19 حالة في غدامس

9. عدد 21 حالة في الزنتان

10. عدد 57 حالة في ترهونة

11. عدد 8 حالات في صرمان

12. عدد 45 حالة في العجيلات

13. عدد 3 حالات في وازن

14. عدد 5 حالات في درج

15. عدد 26 حالة في الزاوية المركز

16. عدد 35 حالة في نالوت

17. عدد 15 حالة في زواره

18. عدد 42 حالة في مصراته

19. عدد 35 حالة في سرت

20. عدد 5 حالات في صبراته

21. عدد 81 حالة في الزاوية الغرب

22. عدد 6 حالات في القلعة