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رجب: لن نسمح بالمساس بالمؤسسة العسكرية التي حررت أغلب تراب الوطن من الإرهاب

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين صالح رجب أن كافة القبائل اللبيبة كانت حاضرة بالملتقى الوطني للمكونات الاجتماعية الذي عُقد الفترة الماضية بحضور القائد العام المشير خليفة حفتر.

رجب وخلال برنامج “بانوراما” الذي أذيع على قناة ليبيا الحدث أمس السبت قال: إن هذا الملتقى الوطني والحضور الكبير أثبت وعي القبائل للمخططات الإرهابية التي تستهدف المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن الحاضنة الشعبية الكبيرة استبقت محاولات المساس بالمؤسسة العسكرية، مؤكدًا أنها لن تسمح بالمساس بالقيادة العامة للجيش الوطني التي حررت أغلب تراب الوطن من الإرهاب والتطرف.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • حررت طاقتك بالله أمشوا لموا عاهراتكم من بارات تركيا والدول المجاورة ومن أحضان العبيد وبعدين تعال الشدق كيف ماتبي والله من غير القوادة ماعندكم حاجة تفوه .

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