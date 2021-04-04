وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى مخازن الصحة في طرابلس

طرابلس 4 إبريل 2021 (وال) دعا رئيس الحكومة الليبية ” عبد الحميد الدبيبة” الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا.

وبين السيد ” الدبيبة” ـ خلال تغريدة له على موقع تويتر ـ أنه تم توريد أول دفعة من لقاح كورونا ، مضيفا بأنه ستصل باقي الشحنات تواليا.

كما تمنّى “الدبيبة ” ـ خلال تغريدته ـ السّلامة من هذا الفايروس للجميع .

يذكر بأنه قد وصل إلى العاصمة طرابلس، أكثر من (100 ألف) جرعة من لقاح سبوتنيك الرّوسي . (وال ـ طرابلس) إ م / ك و

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