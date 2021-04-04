البعثة الأممية ترحب بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة التي جرت يوم أمس السبت.

وأثنت البعثة في بيان اليوم الأحد، على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة، لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا .

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش قوله: “إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم، مشيرا إلى أن انتخابات 24 ديسمبر ستمثل فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.”

وأضاف كوبيش: “يشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة.”