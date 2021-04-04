بلدية سرت تنفي فرضها رسومًا إضافية على الوقود

ليبيا – أهابت بلدية سرت بسائقي المركبات الألية كافة عدم دفع أي رسوم إضافية لمحطات الوقود في البلدية عند القيام بتعبئة سيارتهم بالوقود.

البلدية أفادت عبر مكتبها الإعلامي بعدم قيامها بفرض أي رسوم إضافية على أصحاب المركبات الألية عن دخولهم أي محطة وقود، باستثناء قيمة البنزين فقط.

كما نفت الأخبار التي تداولها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنها تفرض رسوم تقدر بدينارين وثلاثة دنانير، مؤكدةً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

البلدية طالبت جميع محطات الوقود في سرت وضواحيها بعدم فرض أي رسوم إضافية مالية نهائيًا، لافتةً إلى أنها غير ملزمة بذلك، وستتابع مع شركات الخدمات النفطية العاملة في سرت ملف الرسوم الذي فرض سابقًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية