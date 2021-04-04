منظمة الصحة العالمية: مبادرة “كوفاكس” خصصت لليبيا 292 ألف جرعة من لقاح إسترازينيكا مبدئيًا

ليبيا – أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات متاحة حول موعد وصول الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا إلى ليبيا، التي تقدر بـ57 ألفًا و600 جرعة.

المنظمة وفي تقرير لها حول الاستجابة الصحية لجائحة كورونا في ليبيا خلال شهر مارس الماضي وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الأحد، قالت: إن مبادرة “كوفاكس” التي يشرف عليها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، خصصت لليبيا عددًا أوليًا يقدر بـ292 ألفًا و800 جرعة من لقاح “إسترازينيكا”.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الليبية وافقت على اعتماد لقاحات “فايزر” و”إسترازينيكا” و”جونسون آند جونسون” و”موديرنا” للاستخدام خلال حملة التطعيم، مع اعتماد اللقاحات الأربعة من قبل المنظمة في وقت سابق.