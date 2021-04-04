مصالحة شاملة وحكومة موحدة.. مراحل “مشجعة” في ليبيا بعد الرابع من أبريل

حكومة وحدة وطنية، ومساعٍ لتوحيد المؤسسات المنقسمة، ودعوات إلى مصالحة وطنية شاملة، والبدء بمرحلة البناء والعمل لتحسين الخدمات في ليبيا، هذه هي الوصفة الطبية الأممية لمعالجة ما أحدثته حرب الرابع من أبريل العام 2019، التي تُصادف اليوم ذكراها الثانية.

يوم لم يكن عابراً في تاريخ ليبيا الحديثة عاشت فيه البلاد مرحلة صعبة بكل ما حملته من مآلات طالت الجميع، وكشفت حجم المعاناة التي تعيشها ليبيا في زمن “اللادولة” أو زمن حكم “الكل” من مناطق نفوذه.

قبل الرابع من أبريل هذا العام بيومين أُطلق سراح ما يزيد عن 100 موقوف بالزاوية، في بادرة من أعيانها لطيّ صفحة الماضي، غير أن هناك من الساسة من لايزال يزايد ويتصيد في مشهد يعتقد أنه لن ينتهي قريبا.

ولعلّ الملف الأبرز في تجربة اأبريل 2019، هو ملف المرتزقة، الذي لم يُقفل بعد بشكل نهائي، وهو ما يُشكّل خطورة على مهام الحكومة الجديدة، في إنهاء “مرحلة” أضرّت بليبيا منذ العام 2011.

أما عن ما بعد الحرب مباشرة، فقد كانت تجربة “الحوار السياسي” الليبي، أنضج من التجربة التي أفرزها “اتفاق الصخيرات” في العام 2015، في تجنّبها أخطاء الماضي، التي عقّدت المشهد الليبي، وأربكته لفترة طويلة، لم تكُن في الحسبان لدى عامة الليبيين، الذين اتفق أغلبهم على أن مرحلة “حكومة الوفاق” كان يجب أن تنتهي بأي صورة كانت.

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