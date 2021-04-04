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«كوبيش»: انتخابات «سوق الجمعة» مؤشر على اهتمام الليبيين باختيار قادتهم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها: “نثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية (CCMCE) لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة. لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19”.

وأضاف البيان “تهنئ البعثة مواطني سوق الجمعة بهذه الانتخابات”.

وقال المبعوث الأممي، يان كوبيش: “إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم. تمثل انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم”.

وتابع كوبيش: “يشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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