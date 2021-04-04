ليبيا الان

الرئاسي يعرب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الأردن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أعرب المجلس الرئاسي عن تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، يأتي ذلك عقب الإجراءات والقرارات التي يتخذها العاهل الأردني للحفاظ على أمن بلاده.

وأكد المجلس الرئاسي  في بيان له، اليوم الأحد، على الروابط القوية والراسخة بين ليبيا والأردن، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها.

يشار إلى أن الجيش الأردني أتخذ عديد الإجراءات واعتقل شخصيات بارزة على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد، الأمر الذي قبل ببيانات تأييد عربية ودولية.

الوسوم

المجلس الرئاسي المملكة الأردنية الهاشمية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك