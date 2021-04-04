فتحي المجبري يسابق الزمن من أجل الوصول لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

يجري النائب السابق بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري، عدة اتصالات مع أعضاء مجلسي النواب والدولة من أجل حصوله على منصب محافظ مصرف المركزي عن شرق ليبيا حسب اتفاق توزيع المناصب السيادية بين المناطق والموقع في مدينة أبوزنيقة المغربية.

وكشف مصدر مطلع لـ«الساعة 24»، أن المجبري يمتلك اتصالات عديدة مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري من أجل تمريره على رأس محافظ المصرف المركزي.

يشار إلى أن فتحي عبد الحفيظ المجبري، هو سياسي ليبي من بنغازي استلم عدة مناصب منها وزير التعليم في حكومة عبد الله الثني، كما استلم منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من 2016 إلى 2018 والتي ترأسها فايز السراج، ولاحقته تهم الفساد أثناء فترة بقائه بالمجلس الرئاسي، وخاصة في ملف الكهرباء.

وعين المجبري، في منصب الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي. استقال من المجلس في يوليو 2018، بعد التحقيق معه بتهمة الفساد. حاول فيما بعد تعيين نفسه رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه فشل.

وتواصل اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عملية قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، منذ يوم اليوم الخميس الماضي وهي المهلة التي ستنتهي الخميس المقبل.

ووضعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (14) لسنة 2021 من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت على رأس هذه الشروط في المتقدمين للمناصب السيادية، والتي حصلت “الساعة 24″، على نسخة منها، متع المرشح بالجنسية الليبية، وأن يكون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وألا يكون قد أساء لـ«ثورة 17 فبراير».

وكان رئيس مجلس النواب، شكل في 21 مارس الحالي لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة لتولي المناصب السيادية بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من أعضاء مجلس النواب: رمضان محمد محمد شمبش وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي وعبدالسلام محمد عبدالسلام المرابط والهادي علي محمد الصغير وعبدالمنعم عمار سعد بالكور وسالم مسعود سالم قنان.

والمناصب هي: “محافظ مصرف ليبيا المركزي، نائب محافظ مصرف ليبيا، عضو مجلس إدارة مصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، وكيل ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.