المنفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي اليوم الأحد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير خوسيه ساباديل حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي هنأ ليبيا بعد قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات ستكون من التحديات المركزية.

وأضاف ساباديل، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “مبارك ليبيا وفي هذا اليوم التاريخي حقا يمكن أن تعتمد حكومة الوحدة الجديدة على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار”.