الحويج يطلع على الخطة الموضوعة لتفعيل المنطقة الحرة المريسة

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس السبت اجتماع ضمَّ وكيل الوزارة وإدارة المنطقة الحرة المريسة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة، وذلك لمناقشة خطة الإدارة في تفعيل المنطقة وسُبل تطويرها.

الحضور اطلع خلال الاجتماع بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة على عرض للمنطقة الحرة المريسة بنغازي يتضمن مخططًا تفصيليًا للمساحة والتوزيع الجغرافي للمدن الصناعية والخدمية، والمحطات التشغيلية، والميناء التابع للمنطقة الحرة، وخطة الإدارة لتفعيل المنطقة بالشراكة مع مطورين بالقطاعين العام والخاص.

بدوره، أشاد الوزير بجهود الإدارة في تصميم المنطقة والتنظيم الإداري والخطة الموضوعة لتفعيل المنطقة الحرة، مؤكدًا دعم حكومة الوحدة الوطنية لهذه الجهود، وحرص الوزارة على تفعيل كافة المناطق الحرة بالدولة لتحقيق الأهداف المنشأة لأجلها.

كما شدد الحويج على ضرورة البدء فورًا بتفعيل المنطقة، بالشراكة مع المستثمر المحلي وجلب المستثمر الأجنبي، لخلق المنافسة ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل كبيرة بهدف استقطاب فئة الشباب.

الوزير أشار إلى أن الثروة الفعلية للدولة تكمن في موقعها، ويجب استغلال هذه الثروة في دعم الإنتاج المحلي، ورفع قيمة الصادرات غير النفطية.

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