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بعد وصول أول شحنة من لقاح كورونا.. الدبيبة: “أول الغيث قطرة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علّق رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى ليبيا: بقوله “أول الغيث قطرة… بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا”.

وأوضح الدبيبة، عبر حسابه على تويتر، أن المرحلة القادمة ستشهد وصول باقي الشحنات إلى ليبيا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وصول شحنة من لقاح سبوتنيك إلى مخازن الوزارة قبل توزيعه.

وأوضحت وزارة الصحة الليبية، إن أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس اليوم الأحد وهي أول شحنة تصل البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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