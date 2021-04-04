سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر يُكرّم السيد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني

الرجمة 04 أبريل 2021 (وال)- كرّم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد، رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني لدوره في مساندة القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب ومحافظته على المسار الدستوري للبلاد.

وبحسب المكتب الإعلام بالقيادة العامة، فقد جاء تكريم القائد العام لرئيس الحكومة الليبية لما قدمته سيادة رئيس الحكومة الليبية من الخدمات للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الليبية رُغم نقص الإمكانيات والحصار الحاد الذي عانت منه هذه الحكومة طيلة فترة عملها. (وال- الرجمة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال