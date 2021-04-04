مديرية أمن سرت تعلن استمرار حظر التجول في المدينة

أعلنت مديرية أمن سرت استمرار حظر التجول في المدينة، نظرا لاستمرار الوضع الوبائي كما هو عليه.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن اجتماع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية والاستشارية، انتهى بأن الوضع داخل المدينة لا يزال كما هو عليه، لذلك قرر استمرار الحظر من الساعة الثامنة مساء إلى السابعة صباحا، مع إغلاق المقاهي الأرجيلة وصالات الأفراح.

كما نص على ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالمحالات، متعهدا بوجود متابعة مشددة على المحلات ومحاسبة المخالفين في حالة عدم الالتزام.

حظر تجوال في سرت وإيقاف الدراسة بالمدارس والجامعة

والإثنين الماضي، أعلنت مديرية أمن سرت، فرض حظر التجوال بالمدينة من الساعة الخامسة مساءً، ولمدة عشرة أيام مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا»، وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بسرت، وكذلك بكليات جامعة سرت مع الاستمرار في الامتحانات فقط.

كما تقرر إغلاق سوق بيع الخضراوات يوم الجمعة، وكذلك سوق بيع السيارات نهائيًّا، وإيقاف المناسبات الاجتماعية نهائيًّا وتجمعات المآتم بالمدينة، وكذلك تقرر إيقاف مزينات النساء والحلاقين والمقاهي، وصالات الألعاب.

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