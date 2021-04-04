كلية العلوم الإدارية والمالية تستعد لاستقبال فريق ضمان الجودة

طالب عميد كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية التابعة لوزارة التعليم التقني والفني محمد منصور، كافة الإدارات والمكاتب والأقسام بالكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على نظافة كافة مرافق الكلية، لاسيما الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء الكلية من عمليات تنظيف وتعقيم القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل التقنية والممرات بالإضافة لحرم الكلية.

ولفت منصور، إلى أن كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية تقوم بعمليات التعقيم والتنظيف دوريا تجسيدا لدور وزارة التعليم التقني والفني ومسؤوليتها المجتمعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية وإعداد المنشورات الهادفة لزيادة الوعي لدى أبناء المجتمع للحد من انتشار الاصابة بفيروس كورونا والحد من التجمعات بين الطلاب وتشجيعهم على ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة وتعقيم اليدين باستمرار، مع ضرورة التباعد الجسدي من أجل حمايتهم من الفيروس.

يشار إلى أن فريق التدقيق التابع للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، يباشر غدا الإثنين زيارته التدقيقية للكلية كإجراء فني لحصول كلية العلوم الادارية والتطبيقية على الاعتماد المؤسسي.