دومة: تصويت النواب على «المناصب السيادية» سيكون قبل رمضان

قال عضو مجلس النواب محمد دومة، إن جلسة البرلمان ستعقد قبل شهر رمضان للتصويت على الأسماء المرشحة للمناصب السيادية ووكلائهم ونوابهم.

وأضاف دومة، في تصريحات صحفية، أن التصويت على الميزانية وإصدار قانونها سيكون في جلسة ثانية بشهر رمضان، ومكان انعقادها سيحدد في حينه.

وكانت اللجنة المكلفة لاختيار شاغلي المناصب السيادية قد بدأت الخميس، في استلام وفرز ملفات المترشحين لتلك المناصب.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة المكلفة المكونة من 6 أعضاء بيانًا يوضح الضوابط والمعايير التي تستند لها في اختياراتها للمناصب السيادية وفق التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات”.

وكان مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة، اتفقا في بوزنيقة، على عدة نقاط حول تحديد شاغلي المناصب القيادية الـ 7، مشيرة إلى أن “هناك أراء داخل البرلمان الليبي ترغب في أن تكون أسماء المرشحين للمناصب السيادية تكنوقراط وليست شخصيات سياسية”.

وبينت المصادر، أنه “يتم الاختيار على مناصب رئيسة في 7 مؤسسات سيادية، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات”.