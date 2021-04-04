الطرمال تناقش مع مسؤولة أممية تشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات

ناقشت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال ظهر اليوم الأحد مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيغونا لازاغباستر «أهمية تشجيع مشاركة المرأة في خوض غمار الإستحقاقات الانتخابية القادمة».

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور عدد من مستشاري الوزيرة، فرص التعاون الممكنة والسبل الكفيلة لبناء قدرات النساء في ليبيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي مارس الماضي، قالت الطرمال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، إنها ستعمل على وضع إستراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين المرأة الليبية في كافة المجالات، لتحصل على كافة حقوقها تشريعيًا وعمليًا وثقافيًا.

وأكدت الطرمال، في التصريحات نفسها، أن الدستور الليبي القادم يحتاج للتنصيص على دعم مكانة المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وأنه لابد للمرأة أن يكون لها رأي ودور لكي يُمّكنها الدستور من الحصول على كامل حقوقها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات، تمكنها من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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