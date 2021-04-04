وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث أسرع الحلول لصرف “منحة الزوجة والأبناء”

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة وفاء الكيلاني اجتماعا بخصوص صرف منحة الزوجة والأبناء والتدابير المطلوبة لاختيار فئات الصرف وتحديدها حسب جهوزية البيانات.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع ناقش الإجراءات المصرفية والمستندات المطلوبة بالتنسيق بين الوزارة ومصرف ليبيا المركزي، والبحث عن أنسب وأسرع الحلول لتنفيذها.

وضم الاجتماع اليوم الأحد كلا من أبوبكر الجفال وكيل وزارة المالية لشؤون الديوان، والدكتور عبد الرؤوف البيباص رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات، ومدير قواعد البيانات بالهيئة.

كما حضر الاجتماع المهندس صلاح بلاعو مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، ونائب مدير ادارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي، ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمصرف ، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، وعمر الكوحة مستشار الوزيرة.