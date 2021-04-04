صنع الله يبحث مع الزناتي سبل التعاون

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الزناتي، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الصحة.

وأشاد الزناتي، بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها طيلة المدة الماضية من دعم لقطاع الصحة من خلال ادارة التنمية المستدامة.

من جهته أكد صنع الله على حرصه على التعاون مع وزارة الصحة في مختلف المجالات ووفق ما يتاح من امكانيات، وأضاف ان المؤسسة تعطي قطاع الصحة الاولوية القصوى في تدخلاتها في المناطق المجاورة لمواقعنا النفطية وايضا في كل ربوع ليبيا كلما اتيحت الفرصة لذلك ومتى توفرت الامكانيات.

كما نوه صنع الله الى مقترح دعم مرضى اورام الاطفال حسب المقترح المقدم للمؤسسة من منظمة الصحة العالمية في ليبيا ومدى امكانية التشبيك بين كل الاطراف المعنية لدعم هذا البرنامج الانساني الملح.