صنع الله: مؤسسة النفط حريصة على التعاون مع وزارة الصحة في مختلف المجالات

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور على الزناتي تعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الصحة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بحضور مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الزناتي أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها طيلة المدة الماضية من دعم لقطاع الصحة من خلال إدارة التنمية المستدامة.

وأكد الزناتي على حرص الوزارة على استمرار هذا الدعم مستقبلاً والتنسيق بين الطرفين للوصول إلى أفضل النتائج، بحسب البيان.

من جهته رحب صنع الله بزيارة وزير الصحة، متمنيا له التوفيق في هذه المهمة الصعبة والتحديات الموجودة في ظل جائحة كورونا وعلو سقف المطالب المستحقة فيما يتعلق بالخدمات الصحية في البلاد.

وشدد على حرصه على التعاون مع وزارة الصحة في مختلف المجالات ووفق ما يتاح من إمكانيات، مضيفا أن المؤسسة تعطي قطاع الصحة الأولوية القصوى في تدخلاتها في المناطق المجاورة لمواقعنا النفطية، وأيضا في كل ربوع ليبيا كلما أتيحت الفرصة لذلك، ومتى توفرت الإمكانيات.

ونوه صنع الله إلى مقترح دعم مرضى أورام الأطفال حسب المقترح المقدم للمؤسسة من منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ومدى إمكانية التشبيك بين كل الأطراف المعنية لدعم هذا البرنامج الإنساني الملح.