«مبروكة عثمان» تستلم مهام الهيئة العامة للثقافة بالحكومة المؤقتة

أشرفت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة عثمان، اليوم الأحد، على مراسم تسليم واستلام مهام الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة.

ووقع محضر التسليم والاستلام، مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، ومحمود امجبر رئيس الهيئة العامة للثقافة.

وقد حضر مراسم التوقيع على محضر التسليم والاستلام كلا من مديري الإدارات بالهيئة ورئيس مؤسسة المسرح والخيالة فرج بوفاخرة ومدير إدارة المكاتب الثقافية بالهيئة أسامة بركة ورئيس لجنة معرض الكتاب أنور الشويهدي ومدير إدارة المشروعات رافع الفاخري ومدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية أسامة الزروق.

كما حضر مراسم التسليم، التي تأتي استكمالا لتوحيد المؤسسات العامة تحت مظلة الحكومة الوطنية، كلا من نوري المعداني مدير إدارة المشروعات بالوزارة

والساعدي الشيباني المستشار المالي، وزينب اللافي المستشارة القانونية.