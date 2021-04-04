«مبروكة عثمان» تستلم مهام الهيئة العامة للثقافة بالحكومة المؤقتة

أشرفت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة عثمان، اليوم الأحد، على مراسم تسليم واستلام مهام الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة.
ووقع محضر التسليم والاستلام، مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، ومحمود امجبر رئيس الهيئة العامة للثقافة.
وقد حضر مراسم التوقيع على محضر التسليم والاستلام كلا من مديري الإدارات بالهيئة ورئيس مؤسسة المسرح والخيالة فرج بوفاخرة ومدير إدارة المكاتب الثقافية بالهيئة أسامة بركة ورئيس لجنة معرض الكتاب أنور الشويهدي ومدير إدارة المشروعات رافع الفاخري ومدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية أسامة الزروق.
كما حضر مراسم التسليم، التي تأتي استكمالا لتوحيد المؤسسات العامة تحت مظلة الحكومة الوطنية، كلا من نوري المعداني مدير إدارة المشروعات بالوزارة
والساعدي الشيباني المستشار المالي، وزينب اللافي المستشارة القانونية.
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