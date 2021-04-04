النشرة الإنسانية الأممية تكشف عن “أزمة مياه” وشيكة في ليبيا

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، نشرته الإنسانية لشهر فبراير الماضي.

وأوضحت النشرة، أن خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا، تحتاج إلى توفير 189 مليون دولار لدعم 451 ألف شخص، و36 في المائة من 1.3 مليون شخص تم تحديدهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية في العام الحالي.

وأكدت النشرة الإنسانية، أن أكثر من 37 ألف شخص عادوا إلى ديارهم منذ شهر أكتوبر وديسمبر، ولا يزال أكثر من 278 ألف شخص نازح.

وأشار المكتب الإنساني الاممي، إلى أن 4 آلاف مهاجر ولاجئ تم إنقاذهم في البحر، بزيادة قردها 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتُشير التقديرات إلى انعدام الأمن الغذائي للمهاجرين في ليبيا، قد تضاعف مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في العام 2020.

أعرب الشركاء في المجال الإنساني، عن قلقهم من تدهور وضع المياه والصرف الصحي والنظافة في ليبيا.

وبحسب النشرة الإنسانية، فإن أكر من 4 ملايين شخص، من بينهم 1.5 مليون طفل سيواجهون مشكلات مائية وشيكة إذا لم يتم التوصل إلى حلول فورية.

أشارت النشرة الإنسانية، إلى زيارة منسقة الشؤون الإنسانية المعينة حديثًا، جورجيت غانيون، إلى أبوسليم ولقاءها بالنازحين، لفهم الوضع ومناقشة كيفية تأثرهم بسنوات الصراع والنزوح.

والتقت غانيون، برئيس بلدية أبوسليم عبدالرحمن ضو، للاستماع إلى جهود البلدية في استضافة 6 آلاف نازح أغلبهم من تاورغاء.

وكشفت النشرة، أن التلوث بأخطار المتفجرات والأضرار التي تلحق بالمنازل في جنوب طرابلس، يُشكلان عقبات خطيرة أمام عودتهم الآمنة.

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