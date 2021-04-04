شارل ميشيل لـ«الدبيبة»: الإتحاد الأوروبي يتحدث بصوت موحد في دعم السلطات الليبية

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن «استعداد الإتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد و إجراء الإنتخابات» وأكد خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أن جميع دول الإتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية»، حيث قدم ميشيل التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق، حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
و أثنى الدبيبة على «الدور الذي لعبه الإتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي».
الدبيبة: ليبيا تحتاج دعم أوروبا في مجال الطاقة
وأكد «أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها ميشيل في مناسبات سابقة»، مضيفا أن «ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا». حضر الاجتماع كل من وزيرة الخارجية و التعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
وفي مارس الماضي، عرض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية مساعدة الاتحاد في بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك من خلال عملية «إيريني» العسكرية أيضا. وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي مع الدبيبة.
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