الدبيبة لـ«رئيس المجلس الأوروبي»: ليبيا تحتاج منكم إلى دعم في مجال الطاقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل».

وتهدف الزيارة إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، حيث قدم “ميشيل” التهنئة للدبيبة وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، متمنيا لها التوفيق.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن «ميشيل» أعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.

وأكد «ميشيل» على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.

ومن جانبه، أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذي لعبه الااتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.

وشدد الدبيبة على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها «ميشيل» في مناسبات سابقة، مضيفا أن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا.

وحضر الاجتماع كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي «نجلاء المنقوش»، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.