الدبيبة لـ«رئيس المجلس الأوروبي»: ليبيا تحتاج منكم إلى دعم في مجال الطاقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل».
وتهدف الزيارة إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية، حيث قدم “ميشيل” التهنئة للدبيبة وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب، متمنيا لها التوفيق.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن «ميشيل» أعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.
وأكد «ميشيل» على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.
ومن جانبه، أثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الدور الذي لعبه الااتحاد الأوروبي في دعم أمن واستقرار ليبيا بداية من مؤتمر برلين ومرورا بباقي المؤتمرات والملتقيات في العواصم الأوروبية الأخرى والتي دعت لإيجاد حل للنزاع الليبي.
وشدد الدبيبة على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي ذكرها «ميشيل» في مناسبات سابقة، مضيفا أن ليبيا تحتاج إلى دعم أوروبا في مجال الطاقة أيضا.
وحضر الاجتماع كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي «نجلاء المنقوش»، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
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