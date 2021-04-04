ليبيا تعرب عن عن تضامنها ودعمها للأردن

أعرب المجلس الرئاسي عن تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له على الروابط القوية والراسخة بين البلدين، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها.

بدورها أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، دعمها وتضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية، ملكا وحكومة وشعبا.

وبينت الوزارة في بيان لها رفضها الشديد وإدانتها لأي محاولة للمساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية وشعبها الشقيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا